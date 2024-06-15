Суд ЕС оштрафовал Венгрию за нарушение правил приёма беженцев

Жители Венгрии вышли на протесты против политики ЕС в отношении их страны. Дело в том, что Евросоюз решил наказать страну за то, что она хочет проводить самостоятельную политику, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Брюсселю очень не понравилось то, что Будапешт не хочет следовать правилам приема беженцев, которые руководство ЕС навязывает всем странам, входящим в Союз. Поэтому Европейский суд обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 миллионов евро и еще по миллиону за каждые сутки просрочки, цитата: «чрезвычайно серьезное нарушение закона». По его мнению, Будапешт не следует политике блока по предоставлению международной защиты и возвращению нелегальных мигрантов и за это будет наказан крупным штрафом. Премьер-министр Венгрии – Виктор Орбан – уже назвал это решение суда возмутительным и неприемлемым. Он обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже и заявил, что оно должно уйти в отставку, поскольку провалило все ключевые проекты.