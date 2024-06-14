Американцы опасаются фальсификаций на выборах президента США

Электоральные кампании в Штатах часто связаны со скандалами. И один из таких имел место на прошедших в 2020 году выборах президента. Тогда в штате Висконсин сторонники Байдена разместили урны для удаленного голосования по всем закоулкам. Мотивировали это пандемией коронавируса и заботой о здоровье людей. Истинные цели были другими. Волонтеры скупали бюллетени, заполняли их и вбрасывали. Позже фальсификацию доказали независимые эксперты, обнаружив 380 тысяч недействительных голосов. Напомним, что очередные президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Действующий глава Штатов Джо Байден и бывший лидер Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов от двух ведущих партий.