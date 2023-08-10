Соцопрос: большая часть американцев не одобряет политику президента Байдена

Таковы результаты последних соцопросов. Сейчас большая часть населения не одобряет политику Байдена. Особенно после ухода американских сил из Афганистана два года назад. Не помогла и предвыборная кампания, которая стартовала в конце апреля. Поскольку рейтинг одобрения составил примерно 40 %. И как считают эксперты, если в ближайшее время Байден не сможет заручиться большей поддержкой, то это может привести к концу его пребывания в Белом доме.