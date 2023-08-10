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Соцопрос: большая часть американцев не одобряет политику президента Байдена

10 августа 2023 17:10
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Новости США. Американцы устали от Байдена. Рейтинги президента США продолжают стремительно падать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соцопрос: большая часть американцев не одобряет политику президента Байдена-1

Таковы результаты последних соцопросов. Сейчас большая часть населения не одобряет политику Байдена. Особенно после ухода американских сил из Афганистана два года назад. Не помогла и предвыборная кампания, которая стартовала в конце апреля. Поскольку рейтинг одобрения составил примерно 40 %. И как считают эксперты, если в ближайшее время Байден не сможет заручиться большей поддержкой, то это может привести к концу его пребывания в Белом доме.

# Социологический опрос # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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