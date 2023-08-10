Кадыров сообщил о крупных потерях ВСУ на Ореховском направлении

Вооруженные силы Украины понесли в Ореховском районе серьезные потери, превышающие 1 тыс. военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Он выделил, что Ореховское направление является одним из труднейших направлений фронта. Вражеская сторона регулярно пытается перейти в наступление, но всякий раз оказывается отброшенной назад с серьезными потерями. Неподалеку от линии фронта находится поселок Работино, превратившийся в объект вожделения противника. Украинские войска стремятся им овладеть, чтобы продолжить продвижение к Токмаку, но российские войска эффективно противостоят этим попыткам. По сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, только за два июльских дня было уничтожено более 400 украинских военных, включая танки и боевые машины.

