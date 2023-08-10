В Германии горит самая большая свалка металлолома

В немецком городе Дуйсбург загорелась огромная свалка металлолома, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

В тушении пожара принимают активное участие более 250 пожарных. Возгорание произошло на территории крупнейшего в стране мусорного полигона, где хранятся около 100 тонн металлоотходов. Спасательные службы утверждают, что прямой угрозы нет, однако ликвидация пожара ожидается не раньше конца недели. На месте происшествия уже работают более 250 пожарных.

Жителям близлежащих районов рекомендовано закрыть окна и двери, поскольку над Дуйсбургом поднимается черный дым.