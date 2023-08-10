Представитель сил обороны Украины, трансгендер США Сара Эштон-Кирилло предлагает солдатам ВСУ не сотрудничать с телеканалом CNN, сообщает РИА Новости.

По ее убеждению, телеканал подвергает опасности охрану военнослужащих, показывая снимки погибших для увеличения рейтинга. Эштон-Кирилло также обратила особое внимание на то, что CNN именует зарубежных боевиков, выступивших на стороне Украины, наемниками Запада и демонстрирует тела погибших украинцев в уничтоженном состоянии. Видео с ее заявлением было опубликовано в социальной сети X (бывший Twitter). В прошлом она была официальным пресс-секретарем украинских сил обороны и руководила англоязычным проектом, направленным на противодействие российской пропаганде в США и Европе.