Куда движется мир, отходя от глобального, либерального проекта? Вадим Гигин объяснил

Григорий Азаренок, СТВ:

Куда движется мир, отходя от глобального, либерального проекта?



Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Мир движется. некоторые считают, к ядерной войне или мир движется к некому обновлению. Мы наблюдаем с вами переходный этап. Мое поколение переживает второй такой этап. Перестройка, развал Союза, обрушение вот ценностей той цивилизации. С моей точки зрения, Советский Союз – это было не просто некое продолжение русской истории, а попытка построения некой новой цивилизации. Она вроде как обрушилась. Было торжество либерализма. и прошло буквально 30 лет. И мы видим полную девальвацию этих идей либерализма.

Мир ускоряется. Но, с другой стороны, действуют те же законы, которые существовали в период Римской империи: переходное время, переходный этап, когда умирают старые идеологии, рождаются новые идеологии. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим и неких провозвестников каких-то увлекательных идей, о которых мы не можем даже сейчас и подумать.