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Гигин о конфликте на Ближнем Востоке: я думаю, что мы еще не видим окончание эскалации

24 июня 2025 16:34
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Григорий Азаренок и Вадим Гигин в эфире «Соловьев LIVE».

Гигин о конфликте на Ближнем Востоке: я думаю, что мы еще не видим окончание эскалации-1

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Я думаю, что мы еще не видим окончания эскалации. Важно, как поведет себя Израиль. Иран никогда не отказывался от переговоров. Они заявляли, что готовы их продолжать. И мы помним, что как раз тот период, когда уже США приняли решение нанесения ударов по Ирану, иранский министр иностранных дел проводил переговоры с своими европейскими коллегами.

Но ведь как это преподносят на Западе? Они не хотят никакого равноправного диалога с Ираном. Они не хотят никакого разговора с Ираном. Они хотят то, чтобы тот принял безоговорочно их условия. А почему Иран это должен делать? Почему он должен идти на эти безоговорочные уступки, когда у него есть силы и средства наносить болезненные удары своим противникам?

# Международная политика # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

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