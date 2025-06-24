Гигин о конфликте на Ближнем Востоке: американцы ударами по Ирану помогали Израилю выйти из их авантюры

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Сейчас нерв этот бьется на Ближнем Востоке, где совершается конфликт, который не просчитали до конца американцы и израильтяне. Анализ показывает, что там нет никакого договорняка. Это реально вооруженный конфликт, который начался как успешная, да, крайне удачная, но военная авантюра Израиля, и американцы своими ударами по ядерным объектам попытались помочь своему ближайшему союзнику выйти из этой авантюры. Потому что мы неоднократно говорили: Израиль – это не государство длинной, долгой войны. Возможно, что месяц с другой этой войны Израилю обойдется в 12 млрд долларов, что даже для этой страны неподъемные цифры. Я уж не говорю о тех сокрушительных ударах ракетных, которые долетают до городов и поселков Израиля. Они хотят закончить этот конфликт. Американцы попытались им помочь это сделать. А Иран не сдается. Потому что Ирану объяснили: любой компромисс с Западом – это обман. Любой компромисс с Западом – это капитуляция.