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СМИ сообщают о серии ракетных ударов по Украине

10 октября 2022 07:50
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Новости Украины. СМИ сообщают о серии ракетных ударов в Украине. В Сети появились кадры со взрывами в Житомирской, Киевской, Полтавской, Львовской и других областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ сообщают о серии ракетных ударов по Украине-1

Отмечается, что удары приходятся по объектам энергетической инфраструктуры. Отключается электроэнергия и интернет. Как заявил Владимир Зеленский, воздушная тревога звучит по всей Украине.

СМИ сообщают о серии ракетных ударов по Украине-4

В Киеве прервано движение поездов на всех линиях метро. Сейчас оно переведено в режим укрытия.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Новости Украины # Фотофакт

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