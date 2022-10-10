СМИ сообщают о серии ракетных ударов по Украине

Новости Украины. СМИ сообщают о серии ракетных ударов в Украине. В Сети появились кадры со взрывами в Житомирской, Киевской, Полтавской, Львовской и других областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что удары приходятся по объектам энергетической инфраструктуры. Отключается электроэнергия и интернет. Как заявил Владимир Зеленский, воздушная тревога звучит по всей Украине.