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Зимой британцев ждёт отключение электричества в пиковые часы

10 октября 2022 06:47
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Новости Великобритании. Три часа без электричества. Наихудший сценарий предстоящей зимы для британцев. Жители Великобритании могут столкнуться с отключением электроэнергии на определенный промежуток времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимой британцев ждёт отключение электричества в пиковые часы-1

Такой вариант развития событий вероятен, если неопределенность на глобальных энергетических рынках усилится. С 1 ноября запускают программу стимулирования компаний и населения по снижению потребления электроэнергии в ключевые моменты. Это должно помочь избежать перебоев в поставках. При этом оператор обещает, что в случае чего потребителей предупредят об отключении электроэнергии заранее. Вероятнее всего, она будет происходить в пиковые часы – утром или между 16 и 19 часами.

# Экономический кризис # Фотофакт

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