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Итальянцы вынуждены менять привычки и экономить на еде

10 октября 2022 06:20
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Новости Италии. Итальянцы вынуждены экономить на еде. Причина – растущая инфляция, поэтому приходится менять свои привычки, чтобы дожить до конца месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянцы вынуждены менять привычки и экономить на еде-1

Перед очередным подорожанием продуктов питания жители Италии начали еще больше себя ограничивать. По данным опроса, из покупательской корзины исчезают такие продукты, как колбасные изделия, рыба, сыр, фрукты, овощи и молоко. А 11 % опрошенных стали меньше есть макаронных и мучных изделий. При этом итальянцы меняют привычки и в приготовлении пищи. Многие предпочитают сразу готовить большие объемы еды, которые затем разделяют на порции и замораживают.

# Экономический кризис # Фотофакт

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