Итальянцы вынуждены менять привычки и экономить на еде

Перед очередным подорожанием продуктов питания жители Италии начали еще больше себя ограничивать. По данным опроса, из покупательской корзины исчезают такие продукты, как колбасные изделия, рыба, сыр, фрукты, овощи и молоко. А 11 % опрошенных стали меньше есть макаронных и мучных изделий. При этом итальянцы меняют привычки и в приготовлении пищи. Многие предпочитают сразу готовить большие объемы еды, которые затем разделяют на порции и замораживают.