Слона-бродягу поймали в Китае. Он побывал в нескольких городах и прошёл 190 км

Новости Китая. В Китае месяц назад слон отбился от кочующего стада редких азиатских сородичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время своего бродяжничества он побывал в нескольких городах КНР, в общей сложности преодолев расстояние в 190 километров. Вернуться к стаду или найти свой ареал самостоятельно «путешественнику» было трудно.

На днях штаб, занимающийся мониторингом миграции таких диких животных, поймал слона и переправил его в привычное место обитания – государственный заповедник.