Прямой эфир

Слона-бродягу поймали в Китае. Он побывал в нескольких городах и прошёл 190 км

09 июля 2021 06:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В Китае месяц назад слон отбился от кочующего стада редких азиатских сородичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слона-бродягу поймали в Китае. Он побывал в нескольких городах и прошёл 190 км-1

За время своего бродяжничества он побывал в нескольких городах КНР, в общей сложности преодолев расстояние в 190 километров. Вернуться к стаду или найти свой ареал самостоятельно «путешественнику» было трудно.

На днях штаб, занимающийся мониторингом миграции таких диких животных, поймал слона и переправил его в привычное место обитания – государственный заповедник.

Слона-бродягу поймали в Китае. Он побывал в нескольких городах и прошёл 190 км-4

Читайте также:

В Китае 15 слонов сбежали из национального парка и путешествуют по стране

Прошли более 500 км и вытоптали поля на миллионы юаней. 12 слонов путешествуют по Китаю

Могут напасть на кого угодно. В Боливии бесчинствует стадо одичавших коров

# Дикие животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
08 июля 2021 16:31

Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

ООН: коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины
08 июля 2021 12:01

ООН: коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины

Из-под завалов извлекли тела 54 погибших. В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения жилого дома
08 июля 2021 11:39

Из-под завалов извлекли тела 54 погибших. В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения жилого дома