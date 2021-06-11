Могут напасть на кого угодно. В Боливии бесчинствует стадо одичавших коров

Новости Боливии. Угроза безопасности жителей в крупнейшем городе Боливии пришла откуда не ждали. На улицах Санта-Крус бесчинствует стадо одичавших коров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Боливии. Угроза безопасности жителей в крупнейшем городе Боливии пришла откуда не ждали. На улицах Санта-Крус бесчинствует стадо одичавших коров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Животные чувствуют себя явно не в своей тарелке и могут напасть на кого угодно. Городские власти начали предпринимать меры лишь после того, как коровы едва не забодали ребенка. От агрессивных животных пострадали как минимум четыре человека. Уже отловлено около 20 особей.
Откуда коровы появились в мегаполисе и кто их хозяин, остается загадкой.