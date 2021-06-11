Могут напасть на кого угодно. В Боливии бесчинствует стадо одичавших коров

Животные чувствуют себя явно не в своей тарелке и могут напасть на кого угодно. Городские власти начали предпринимать меры лишь после того, как коровы едва не забодали ребенка. От агрессивных животных пострадали как минимум четыре человека. Уже отловлено около 20 особей.