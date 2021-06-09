Прошли более 500 км и вытоптали поля на миллионы юаней. 12 слонов путешествуют по Китаю

Новости Китая. Путешествие, за которым следит весь мир. Стадо слонов, сбежавших из заповедника, после отдыха в лесу китайского Куньмина вновь отправилось в дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начав свой путь еще в 2020 году, 12 взрослых особей и три малыша преодолели уже более 500 километров. Направить слонов обратно к дому пытаются сотни человек. За животными круглосуточно следят с помощью дронов. За время своего путешествия слоны побывали во многих селах и городах, съели и вытоптали посевы на миллионы юаней, а также повредили несколько строений.