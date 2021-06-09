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Прошли более 500 км и вытоптали поля на миллионы юаней. 12 слонов путешествуют по Китаю

09 июня 2021 14:19
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Новости Китая. Путешествие, за которым следит весь мир. Стадо слонов, сбежавших из заповедника, после отдыха в лесу китайского Куньмина вновь отправилось в дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошли более 500 км и вытоптали поля на миллионы юаней. 12 слонов путешествуют по Китаю-1

Прошли более 500 км и вытоптали поля на миллионы юаней. 12 слонов путешествуют по Китаю-3

Начав свой путь еще в 2020 году, 12 взрослых особей и три малыша преодолели уже более 500 километров. Направить слонов обратно к дому пытаются сотни человек. За животными круглосуточно следят с помощью дронов. За время своего путешествия слоны побывали во многих селах и городах, съели и вытоптали посевы на миллионы юаней, а также повредили несколько строений.

Прошли более 500 км и вытоптали поля на миллионы юаней. 12 слонов путешествуют по Китаю-6

Прошли более 500 км и вытоптали поля на миллионы юаней. 12 слонов путешествуют по Китаю-8

Эксперты не исключают, что млекопитающие бежали от слишком хорошей жизни. В заповеднике им создали все условия для размножения, и у стада появилась потребность рассредоточиться.

# Дикие животные # Фотофакт

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