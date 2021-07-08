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Из-под завалов извлекли тела 54 погибших. В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения жилого дома

08 июля 2021 11:39
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Новости США. Масштабная спасательная операция на месте обрушения многоэтажного жилого дома в Майами завершена, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Из-под завалов извлекли тела 54 погибших. В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения жилого дома-1

Из-под завалов удалось извлечь тела 54 погибших. 86 человек числятся пропавшими без вести. Шансы найти выживших, по мнению властей, равны нулю. Теперь от спасения специалисты перейдут к восстановительным работам. Для разбора завалов применят тяжелую технику.

Из-под завалов извлекли тела 54 погибших. В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения жилого дома-4

12-этажный дом частично обрушился две недели назад. Позже, опасаясь тропического шторма, снесли также уцелевшую часть высотки. Причиной трагического происшествия могли стать структурные повреждения здания. Расследование продолжается.

# Обрушение дома # Фотофакт

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