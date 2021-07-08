Из-под завалов извлекли тела 54 погибших. В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения жилого дома

Новости США. Масштабная спасательная операция на месте обрушения многоэтажного жилого дома в Майами завершена, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Из-под завалов удалось извлечь тела 54 погибших. 86 человек числятся пропавшими без вести. Шансы найти выживших, по мнению властей, равны нулю. Теперь от спасения специалисты перейдут к восстановительным работам. Для разбора завалов применят тяжелую технику.