В Китае 15 слонов сбежали из национального парка и путешествуют по стране

Новости Китая. 15 бродячих слонов продолжают путешествие по Китаю. Они покинули национальный парк и гуляют по стране, пройдя уже более пятисот километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В жаркую погоду животные решили искупаться в водоеме. Пожалуй, это единственное безобидное занятие сбежавшего стада. На своем пути слоны разрушают все вокруг.