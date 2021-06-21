В Китае 15 слонов сбежали из национального парка и путешествуют по стране

Новости Китая. 15 бродячих слонов продолжают путешествие по Китаю. Они покинули национальный парк и гуляют по стране, пройдя уже более пятисот километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. 15 бродячих слонов продолжают путешествие по Китаю. Они покинули национальный парк и гуляют по стране, пройдя уже более пятисот километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В жаркую погоду животные решили искупаться в водоеме. Пожалуй, это единственное безобидное занятие сбежавшего стада. На своем пути слоны разрушают все вокруг.
Только фермерам животные нанесли ущерб почти в семь миллионов юаней: смели целое поле кукурузы и крестьянские посевы. Все это время слонов пытаются остановить ограждениями и приманками, но пока безрезультатно.