Прямой эфир

В Китае 15 слонов сбежали из национального парка и путешествуют по стране

21 июня 2021 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. 15 бродячих слонов продолжают путешествие по Китаю. Они покинули национальный парк и гуляют по стране, пройдя уже более пятисот километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае 15 слонов сбежали из национального парка и путешествуют по стране-1

В жаркую погоду животные решили искупаться в водоеме. Пожалуй, это единственное безобидное занятие сбежавшего стада. На своем пути слоны разрушают все вокруг.

В Китае 15 слонов сбежали из национального парка и путешествуют по стране-4

Только фермерам животные нанесли ущерб почти в семь миллионов юаней: смели целое поле кукурузы и крестьянские посевы. Все это время слонов пытаются остановить ограждениями и приманками, но пока безрезультатно.

# Животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве из-за роста заболеваний коронавирусом продлеваются введённые ограничения
21 июня 2021 10:51

В Москве из-за роста заболеваний коронавирусом продлеваются введённые ограничения

В Крыму ливни затопили сотни домов, более 20 человек пострадали
21 июня 2021 10:40

В Крыму ливни затопили сотни домов, более 20 человек пострадали

В Армении на досрочных парламентских выборах победила партия Никола Пашиняна
21 июня 2021 09:59

В Армении на досрочных парламентских выборах победила партия Никола Пашиняна