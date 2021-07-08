Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Новости России. В Москве простились с Владимиром Меньшовым. Траурная церемония состоялась в Центральном доме кинематографистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он сыграл более чем в 100 кинокартинах, но любовь миллионов снискал как режиссер самых глубоких, душевных и проникновенных кинолент. Всемирную славу ему принесла любимая многими «Москва слезам не верит». За создание этого фильма Меньшов был удостоен премии «Оскар».