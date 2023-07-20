Сладости в виде персонажей мультфильмов создает американец на пищевом 3D-принтере

Новости США. Уникальные сладости создают в одной из кондитерских Лос-Анджелеса. Появляются забавные персонажи сказок или мультфильмов с помощью пищевого 3D-принтера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автор идеи – Кайл фон Хассельн. Приготовлением сахарных сладостей увлекся во время учебы в институте. Он купил традиционный принтер и начал экспериментировать с ним, а позже разработал свой.

Джеймс Цой, дизайнер:

Крупицы сахара становятся пикселями, которые в свою очередь становятся носителем информации и разрешением. То, что мы проектируем в 3D, превращается в текстурированный, зернистый предмет. Он скульптурный, но в то же время имеет очень тактильную текстуру.