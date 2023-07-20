Прямой эфир

Сладости в виде персонажей мультфильмов создает американец на пищевом 3D-принтере

20 июля 2023 09:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Уникальные сладости создают в одной из кондитерских Лос-Анджелеса. Появляются забавные персонажи сказок или мультфильмов с помощью пищевого 3D-принтера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автор идеи – Кайл фон Хассельн. Приготовлением сахарных сладостей увлекся во время учебы в институте. Он купил традиционный принтер и начал экспериментировать с ним, а позже разработал свой.

Сладости в виде персонажей мультфильмов создает американец на пищевом 3D-принтере-1

Джеймс Цой, дизайнер:
Крупицы сахара становятся пикселями, которые в свою очередь становятся носителем информации и разрешением. То, что мы проектируем в 3D, превращается в текстурированный, зернистый предмет. Он скульптурный, но в то же время имеет очень тактильную текстуру.

Сладости в виде персонажей мультфильмов создает американец на пищевом 3D-принтере-4

В отличие от других подобных устройств, это использует мелкозернистый сахар вместо пасты. В результате можно добиться более высокой детализации. Но перед этим важно продумать образ. Ведь первый шаг – это цифровой файл. Затем дизайнер и шеф-повар превращают его в 3D-модель и только потом передают на принтер, где и начинается волшебство.

# Необычное # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Животные в заповедниках Европы страдают от аномальной жары. Вот как им помогают перенести зной
20 июля 2023 09:05

Животные в заповедниках Европы страдают от аномальной жары. Вот как им помогают перенести зной

ВСУ сообщают об ударах ВС РФ по объектам логистики в Одесской области
20 июля 2023 08:51

ВСУ сообщают об ударах ВС РФ по объектам логистики в Одесской области

Боррель: необходимы дополнительные миллиарды евро на военную поддержку Украины
20 июля 2023 08:34

Боррель: необходимы дополнительные миллиарды евро на военную поддержку Украины