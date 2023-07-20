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Боррель: необходимы дополнительные миллиарды евро на военную поддержку Украины

20 июля 2023 08:34
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Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель в ходе предстоящего совещания Министерства иностранных дел ЕС выступил с идеей увеличить на миллиарды евро объемы ассигнований для украинских Вооруженных Сил, передает РИА Новости.

В том числе на поставку новейших реактивных истребителей. Помимо этого, он считает целесообразным расширить программу обучения украинских военных и, в перспективе, перенести учебные мероприятия на территорию Украины. Ранее Россия выразила протест против снабжения Киева вооружением со стороны стран НАТО, считая подобные действия неприемлемыми и представляющими угрозу ее безопасности.

# Международная политика

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