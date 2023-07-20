Животные в заповедниках Европы страдают от аномальной жары. Вот как им помогают перенести зной

Новости Косово. Одна за одной страны Европы заявляют о температурных рекордах. Аномальная жара вызвана антициклоном «Харон», который установился над Сахарой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не в силах повлиять на погоду, людям и животным остается под нее подстроиться.

В заповеднике Косово позаботились о своих подопечных. Замороженные фрукты и бассейн – все, что нужно в такую жару, посчитали сотрудники и, кажется, не ошиблись. Медведю однозначно нравится.

Таулант Ходжа, сотрудник заповедника:

У нас 20 мишек, и у каждого есть свои любимые фрукты или овощи. Мы обязательно даем им то, что они предпочитают. Кто-то хочет киви, кто-то любит яблоки, а кто-то – нектарин. Мы замораживаем их и выдаем.