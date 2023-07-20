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ВСУ сообщают об ударах ВС РФ по объектам логистики в Одесской области

20 июля 2023 08:51
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В Одесской области прогремели взрывы: разрушены материально-технические базы и одно из административных зданий. Об этом заявила в ходе всеукраинского телемарафона пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщает РИА Новости.

Гуменюк уточнила, что были также обстрелы в Николаевской области, а в Одессе разрушено административное здание. В настоящее время выясняются их последствия и масштабы. В Днепропетровской области, по словам руководителя областной военной администрации Сергея Лысака, также был поврежден объект инфраструктуры.

# Международная политика

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