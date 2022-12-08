Скульптуру Аполлона в Версальском парке отправляют на реставрацию

Новости Франции. На полтора года Аполлон покидает насиженные с середины XVII места в знаменитом Версальском парке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скульптуру отправляют на реставрацию. Впрочем, ее ждет и фонтан, который украшали 13 статуй, общий вес которых 30 тонн. Изваяния времен правления Людовика XIV утратили прочность и давно находились в аварийном состоянии. Провести их реставрацию планируют до Олимпийских игр 2024 года в Париже. На свинцовые скульптуры, посвященные греческому богу, вернут и позолоту.