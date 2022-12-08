Новости Франции. Нелегальные мигранты во Франции требуют бесплатного жилья. Они устроили протесты и перекрыли дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европу пришла зима и первые холода, это и стало поводом для очередной демонстрации приезжих. Ночевать в палатках холодно, а денег на собственную крышу над головой, по словам мигрантов, у них нет. Однако жилье не единственное, на что рассчитывают люди. Они также выступают за равные с французами права и надеются на социальную защиту.