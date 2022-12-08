Прямой эфир

Нелегальные мигранты во Франции требуют бесплатного жилья

08 декабря 2022 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Нелегальные мигранты во Франции требуют бесплатного жилья. Они устроили протесты и перекрыли дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелегальные мигранты во Франции требуют бесплатного жилья-1

В Европу пришла зима и первые холода, это и стало поводом для очередной демонстрации приезжих. Ночевать в палатках холодно, а денег на собственную крышу над головой, по словам мигрантов, у них нет. Однако жилье не единственное, на что рассчитывают люди. Они также выступают за равные с французами права и надеются на социальную защиту.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беженцы # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Австрии дрова подорожали более чем в два раза
08 декабря 2022 12:03

В Австрии дрова подорожали более чем в два раза

Полиция Германии арестовала порядка 50 правых экстремистов
08 декабря 2022 12:01

Полиция Германии арестовала порядка 50 правых экстремистов

Новый обитатель в Лондонском зоопарке. Познакомьтесь с гориллой по кличке Кибури
08 декабря 2022 09:35

Новый обитатель в Лондонском зоопарке. Познакомьтесь с гориллой по кличке Кибури