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В Австрии дрова подорожали более чем в два раза

08 декабря 2022 12:03
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Новости Австрии. Чем холоднее зима, тем больше расходы австрийцев. Дрова в стране подорожали более чем в два раза. Причина – затянувшийся кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии дрова подорожали более чем в два раза-1

Из-за высоких цен на энергоносители подскочил спрос на камины и, как следствие, на дрова. Так, если в 2021 году погонный метр древесины стоил порядка 90 евро, то сегодня цена на него достигает 250 евро, сообщают местные СМИ. Но даже при такой высокой стоимости древесину иногда не достать. Ведь некоторые продавцы работают только с постоянными клиентами, а чтобы попасть в их число, надо время.

Напомним, цены на электроэнергию и газ растут в Австрии уже несколько месяцев.

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# Экономический кризис # Новости Австрии # Фотофакт

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