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Полиция Германии арестовала порядка 50 правых экстремистов

08 декабря 2022 12:01
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Новости Германии. Полиция Германии арестовала порядка 50 правых экстремистов. Накануне в стране предотвратили попытку госпереворота. Среди подозреваемых – высокопоставленные чиновники, в частности судья, экс-депутат парламента, бывший военный и другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Германии арестовала порядка 50 правых экстремистов-1

В операции немецкой полиции было задействовано антитеррористическое подразделение спецназа, поиском нарушителей занимались не менее 3 000 правоохранителей. По данным местных СМИ, задержанные планировали захват Бундестага по образцу штурма Капитолия сторонниками Трампа в 2021 году.

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# Национальная безопасность # Новости Германии # Фотофакт

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