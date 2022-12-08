Новости Германии. Полиция Германии арестовала порядка 50 правых экстремистов. Накануне в стране предотвратили попытку госпереворота. Среди подозреваемых – высокопоставленные чиновники, в частности судья, экс-депутат парламента, бывший военный и другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В операции немецкой полиции было задействовано антитеррористическое подразделение спецназа, поиском нарушителей занимались не менее 3 000 правоохранителей. По данным местных СМИ, задержанные планировали захват Бундестага по образцу штурма Капитолия сторонниками Трампа в 2021 году.