Шиманович и Козырева вышли в полуфинал турнира в Гвадалахаре в парном разряде

Ирина Шиманович и Мария Козырева вышли в полуфинал турнира категории 125 в Гвадалахаре в парном разряде, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В матче 1/4 финала белорусско-российский тандем за 75 минут взял верх над венгерско-колумбийским дуэтом Панна Удварди / Эмилиана Аранго. Девушки доминировали на корте и показали довольно уверенную игру. Они практически не оставили шансов своим соперницам в первом сете и закрепили успех во второй партии, но уже в более упорной борьбе. Как итог – победа со счетом 6:2, 6:4, а вместе с ней и пропуск в следующий раунд соревнований в Мексике.

За выход в титульную дуэль Ирина Шиманович и ее напарница будут соперничать с польско-китайским тандемом Катажина Питер / Тан Цяньхуэй. Поединок запланирован на вечер пятницы по минскому времени.