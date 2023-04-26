Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, приводит информацию РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Украинский лидер приоткрыл подробности переговоров, сообщив, что разговор был продолжительным и содержательным. Зеленский высказал уверенность, что эти телефонные переговоры дадут мощный толчок развитию отношений между Китаем и Украиной. Другие подробности не приводятся.