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Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Зеленским

26 апреля 2023 11:33
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Председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, приводит информацию РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Украинский лидер приоткрыл подробности переговоров, сообщив, что разговор был продолжительным и содержательным. Зеленский высказал уверенность, что эти телефонные переговоры дадут мощный толчок развитию отношений между Китаем и Украиной. Другие подробности не приводятся.

Си Цзиньпин: Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня в Украине

# Международная политика # Владимир Зеленский # Си Цзиньпин

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