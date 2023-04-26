Поляки ищут работу за рубежом – люди не довольны уровнем жизни на родине

Новости Польши. Рост стоимости жизни заставляет поляков искать работу за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в исследовании экономических экспертов, опубликованном в крупных местных СМИ.

Самыми привлекательными странами стали Германия и Нидерланды. Только за три месяца 2023 года желание поработать там изъявили почти 700 тысяч жителей Польши. Это на 90 % больше, чем за аналогичный период 2022 года. Запад соблазняет людей более высокими зарплатами и лучшим уровнем жизни.