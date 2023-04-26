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Поляки ищут работу за рубежом – люди не довольны уровнем жизни на родине

26 апреля 2023 11:28
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Новости Польши. Рост стоимости жизни заставляет поляков искать работу за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в исследовании экономических экспертов, опубликованном в крупных местных СМИ.  

Поляки ищут работу за рубежом – люди не довольны уровнем жизни на родине-1

Самыми привлекательными странами стали Германия и Нидерланды. Только за три месяца 2023 года желание поработать там изъявили почти 700 тысяч жителей Польши. Это на 90 % больше, чем за аналогичный период 2022 года. Запад соблазняет людей более высокими зарплатами и лучшим уровнем жизни.  

Поляки ищут работу за рубежом – люди не довольны уровнем жизни на родине-4

По данным бюро по трудоустройству, они готовы даже на сезонную работу. Для этого многие берут отпуск, и все ради того, чтобы погасить кредиты, заработать на машину или просто поправить свое материальное положение. По мнению аналитиков, терпеть лишения за границей поляков заставляют экономические проблемы на родине – высокие цены, растущие долги и падение национальной валюты.  

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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