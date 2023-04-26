В США создают беспилотники в форме птиц
Беспилотники с машущими крыльями. Американские исследователи из университета Нью-Мексико создают аппараты, которые могут внедряться в стаю птиц. Дрон, который не испугает пернатых, имеет перья мертвых птиц. У дронов есть хвост, крылья, голова и тело.
Мостафа Хассаналиан, исследователь:
Мы занимаемся обратным проектированием, подсчитаем, сколько птица весила при жизни, какова была частота взмахов крыльями, под каким углом она делала взмахи. Потом создаем что-то подобное этой птице.
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Ученый и его помощники планируют изучить, как птица летает в стаях и каким образом их формируют, чтобы экономить силы во время полета. При этом исследователи уделяют внимание и окрасу пернатых. Считается, что он помогает птицам маскироваться, а также привлекает самок. Но, по мнению участников проекта, расцветка перьев также позволяет беречь энергию при полете.
Бренден Херкенхофф, исследователь:
Мы провели эксперимент и выяснили, что определенные цвета самолетов могут изменить эффективность полета. Думаю, это верно и для птиц.
Пока птица-дрон может летать не дольше 20 минут. Исследователи работают над увеличением этого времени. Также им предстоит решить много других проблем. На работу отведено еще два года. Проект предназначен для того, чтобы помочь авиационной промышленности и сделать полеты экономичнее.