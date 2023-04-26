В США создают беспилотники в форме птиц

Беспилотники с машущими крыльями. Американские исследователи из университета Нью-Мексико создают аппараты, которые могут внедряться в стаю птиц. Дрон, который не испугает пернатых, имеет перья мертвых птиц. У дронов есть хвост, крылья, голова и тело.

Мостафа Хассаналиан, исследователь:

Мы занимаемся обратным проектированием, подсчитаем, сколько птица весила при жизни, какова была частота взмахов крыльями, под каким углом она делала взмахи. Потом создаем что-то подобное этой птице.

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Ученый и его помощники планируют изучить, как птица летает в стаях и каким образом их формируют, чтобы экономить силы во время полета. При этом исследователи уделяют внимание и окрасу пернатых. Считается, что он помогает птицам маскироваться, а также привлекает самок. Но, по мнению участников проекта, расцветка перьев также позволяет беречь энергию при полете.