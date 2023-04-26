Пёс президента Ирландии облаял Байдена во время визита

Пес президента Ирландии поставил Джо Байдена в неловкое положение. Во время европейского визита американский лидер попытался позвать собаку к себе, но та лишь облаяла его в ответ.

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Известно, что президент США любит собак, его немецкая овчарка живет с ним и его женой в Белом доме. Но этот пес не признал в дедушке друга. Такой поступок прославил бернского горного пса ирландского лидера на весь мир.