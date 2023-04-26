Прямой эфир

Пёс президента Ирландии облаял Байдена во время визита

26 апреля 2023 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пес президента Ирландии поставил Джо Байдена в неловкое положение. Во время европейского визита американский лидер попытался позвать собаку к себе, но та лишь облаяла его в ответ.  

Пёс президента Ирландии облаял Байдена во время визита-1

В США создают беспилотники в форме птиц – подробности здесь.  

Известно, что президент США любит собак, его немецкая овчарка живет с ним и его женой в Белом доме. Но этот пес не признал в дедушке друга. Такой поступок прославил бернского горного пса ирландского лидера на весь мир.  

# Реклама # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США создают беспилотники в форме птиц
26 апреля 2023 11:27

В США создают беспилотники в форме птиц

Кремль отреагировал на решение Байдена участвовать в выборах
26 апреля 2023 11:14

Кремль отреагировал на решение Байдена участвовать в выборах

В Симферополе в военно-морском госпитале предотвращён теракт
26 апреля 2023 10:54

В Симферополе в военно-морском госпитале предотвращён теракт