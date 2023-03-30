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В Минобороны Китая сообщили о готовности сотрудничать с армией России

30 марта 2023 10:39
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Китайская Народная Республика готова укреплять взаимодействие с ВС Российской Федерации. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй, ссылаясь на договоренности между Путиным и Си Цзиньпином.

В Минобороны Китая сообщили о готовности сотрудничать с армией России-1

Фото: pixabay

Курс направлен на двустороннее укрепление стратегической координации и коммуникации, сказал представитель Минобороны Китая, пишет РИА Новости. Предполагаются совместные морские, воздушные учения и патрулирования. Тань Кэфэй отметил, что взаимодействие армий двух стран в первую очередь направлено на защиту международной справедливости и правосудия. Это не военно-политический союз, которые существовали в период холодной войны. Эти отношения не направлены на третьи стороны, подытожил он.

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# Международная политика # Владимир Путин # Си Цзиньпин

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