Прямой эфир

Школьники в Бразилии получают образование прямо на побережье океана

19 июля 2023 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. Ученье – свет. В Бразилии дети получают образование на пляже, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники в игровой форме изучают морских обитателей, а также собирают с побережья пластик.

Школьники в Бразилии получают образование прямо на побережье океана-1

По словам педагогов, в неформальной обстановке донести необходимую информацию до детей гораздо проще. В данном случае речь о необходимости защиты и сохранения уникальной морской экосистемы.

Школьники в Бразилии получают образование прямо на побережье океана-4

Катия Маседо, сопровождающая группы:  
Наши ученики сегодня способны изменить нашу реальность. Таким образом наша школа подтверждает, что важно думать не о будущем, а о настоящем. Только так можно что-то изменить.

Школьники в Бразилии получают образование прямо на побережье океана-7

Состояние мирового океана вызывает опасения ученых. Эксперты Канады считают, что разнообразие водоплавающих обитателей сократится на 90 % уже через 80 лет. Конечно, если ничего не делать. И осведомленность – первый шаг на пути к решению проблемы.

# Экология # Марина Кишкурно # Новости Бразилии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Свитер принцессы Дианы выставят на аукцион в Нью-Йорке. Узнали начальную цену
19 июля 2023 11:36

Свитер принцессы Дианы выставят на аукцион в Нью-Йорке. Узнали начальную цену

Приют для пострадавших от лесных пожаров животных открыли в Чили
19 июля 2023 11:35

Приют для пострадавших от лесных пожаров животных открыли в Чили

Сильнейшая жара в истории Европы сильно повлияла на туризм
19 июля 2023 11:28

Сильнейшая жара в истории Европы сильно повлияла на туризм