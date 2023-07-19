Школьники в Бразилии получают образование прямо на побережье океана

Новости Бразилии. Ученье – свет. В Бразилии дети получают образование на пляже, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники в игровой форме изучают морских обитателей, а также собирают с побережья пластик.

По словам педагогов, в неформальной обстановке донести необходимую информацию до детей гораздо проще. В данном случае речь о необходимости защиты и сохранения уникальной морской экосистемы.

Катия Маседо, сопровождающая группы:

Наши ученики сегодня способны изменить нашу реальность. Таким образом наша школа подтверждает, что важно думать не о будущем, а о настоящем. Только так можно что-то изменить.