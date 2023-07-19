Школьники в Бразилии получают образование прямо на побережье океана

Новости Бразилии. Ученье – свет. В Бразилии дети получают образование на пляже, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники в игровой форме изучают морских обитателей, а также собирают с побережья пластик.
Новости Бразилии. Ученье – свет. В Бразилии дети получают образование на пляже, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники в игровой форме изучают морских обитателей, а также собирают с побережья пластик.
По словам педагогов, в неформальной обстановке донести необходимую информацию до детей гораздо проще. В данном случае речь о необходимости защиты и сохранения уникальной морской экосистемы.
Катия Маседо, сопровождающая группы:
Наши ученики сегодня способны изменить нашу реальность. Таким образом наша школа подтверждает, что важно думать не о будущем, а о настоящем. Только так можно что-то изменить.
Состояние мирового океана вызывает опасения ученых. Эксперты Канады считают, что разнообразие водоплавающих обитателей сократится на 90 % уже через 80 лет. Конечно, если ничего не делать. И осведомленность – первый шаг на пути к решению проблемы.