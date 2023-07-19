Свитер принцессы Дианы выставят на аукцион в Нью-Йорке. Узнали начальную цену

Новости США. Свитер принцессы Дианы выставят на аукцион в Нью-Йорке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным оценкам экспертов, выручить за красный джемпер можно 90 тысяч долларов. Но реальная цена во время торгов может быть гораздо выше, тем более после хорошей рекламы.

Впервые Диана появилась в этом свитере на публике в 1981 году. Джемпер принцессы несет в себе шепот грации, обаяния и острого взгляда Дианы на моду – так характеризуют этот предмет гардероба сотрудники аукционного дома.

Синтия Холтон, руководитель отдела моды:

Этот товар никогда раньше не появлялся на рынке. Мы оценили его не очень дорого относительно других лотов. Хотя как только Диана надела свитер, он попал на первые страницы каждой газеты, о нем действительно говорили все.