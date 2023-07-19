Сильнейшая жара в истории Европы сильно повлияла на туризм

Так быстро температурные рекорды еще не обновлялись. Одна за одной страны Европы и не только заявляют о небывалых температурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Франции впервые за всю историю наблюдений воздух прогрелся до +40,5 °С. А на Сардинии температура и вовсе превысила +42 градуса. Изнывают от жары и жители Испании. Это уже третья тепловая волна в стране. И помимо вреда здоровью, несет она также и материальные потери. Иностранцы все чаще отказываются от туристических поездок. Как отмечают метеорологи, в Европе это лето уже стало самым жарким в истории. И заслуга это антициклона «Харон», который установился над Сахарой.