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Приют для пострадавших от лесных пожаров животных открыли в Чили

19 июля 2023 11:35
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Новости Чили. Лисы, совы, и даже хищные кошки – в заботе нуждаются все. В 2023 году Чили охватили лесные пожары. Среди пострадавших – тысячи животных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И их новый дом – этот приют. В нем стараются помочь всем лесным обитателям, попавшим в беду. Диких животных возвращают к нормальной жизни.

Приют для пострадавших от лесных пожаров животных открыли в Чили-1

Кендра Ивелич, директор приюта:
Мы открыты для всех и готовы лечить животных, чтобы потом освободить. Но часто бывает так, что животное больше нельзя выпускать на волю.

Приют для пострадавших от лесных пожаров животных открыли в Чили-4

В ближайшие дни на территории приюта откроется новое выставочное и образовательное пространство. Там гости смогут познакомиться с животными, которым пришлось остаться в неволе после полученных травм.

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Чили # Фотофакт

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