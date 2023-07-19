Приют для пострадавших от лесных пожаров животных открыли в Чили

Новости Чили. Лисы, совы, и даже хищные кошки – в заботе нуждаются все. В 2023 году Чили охватили лесные пожары. Среди пострадавших – тысячи животных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И их новый дом – этот приют. В нем стараются помочь всем лесным обитателям, попавшим в беду. Диких животных возвращают к нормальной жизни.

Кендра Ивелич, директор приюта:

Мы открыты для всех и готовы лечить животных, чтобы потом освободить. Но часто бывает так, что животное больше нельзя выпускать на волю.