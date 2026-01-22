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Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске

22 января 2026 07:58
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Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске-0

В Нижнекамске произошло ЧП: учащийся седьмого класса напал на сотрудницу школы – уборщицу, применив нож, пишет РИА Новости. Об этом проинформировал представителей прессы мэр города Радмир Беляев.

По словам главы города, в результате нападения женщина получила травму руки. Медики заверили, что ее состояние не вызывает опасений – пострадавшей оперативно оказали всю требуемую медицинскую помощь.

Правонарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Росгвардии. В настоящее время с подростком ведутся необходимые профилактические мероприятия. Кроме того, в образовательное учреждение приглашены родители учащегося для разбирательства по факту случившегося.

Фото: pixabay

# ЧП # Нападение # Новости России

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