Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске

В Нижнекамске произошло ЧП: учащийся седьмого класса напал на сотрудницу школы – уборщицу, применив нож, пишет РИА Новости. Об этом проинформировал представителей прессы мэр города Радмир Беляев.

По словам главы города, в результате нападения женщина получила травму руки. Медики заверили, что ее состояние не вызывает опасений – пострадавшей оперативно оказали всю требуемую медицинскую помощь.

Правонарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Росгвардии. В настоящее время с подростком ведутся необходимые профилактические мероприятия. Кроме того, в образовательное учреждение приглашены родители учащегося для разбирательства по факту случившегося.

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