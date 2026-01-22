Трамп хочет предложить жителям Гренландии по млн долларов за вхождение в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает нестандартный вариант привлечения Гренландии в состав США, пишет Daily Mail. Суть предложения заключается в том, что каждый житель острова может получить выплату в размере 1 миллиона долларов – при условии, что на референдуме большинство проголосует за вхождение в состав Америки.

В публикации уточняется: население Гренландии насчитывает около 57 тысяч человек, и именно им, согласно задумке Трампа, может быть предложена указанная денежная компенсация в случае положительного решения по вопросу присоединения к США.

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