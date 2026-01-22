Прямой эфир

Трамп хочет предложить жителям Гренландии по млн долларов за вхождение в США

22 января 2026 07:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп хочет предложить жителям Гренландии по млн долларов за вхождение в США-0

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает нестандартный вариант привлечения Гренландии в состав США, пишет Daily Mail. Суть предложения заключается в том, что каждый житель острова может получить выплату в размере 1 миллиона долларов – при условии, что на референдуме большинство проголосует за вхождение в состав Америки.

В публикации уточняется: население Гренландии насчитывает около 57 тысяч человек, и именно им, согласно задумке Трампа, может быть предложена указанная денежная компенсация в случае положительного решения по вопросу присоединения к США.

Фото: pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
14 БПЛА ВСУ сбито ПВО России в ночь на 22 января
22 января 2026 06:53

14 БПЛА ВСУ сбито ПВО России в ночь на 22 января

В Финляндии ликвидируют стационарную телефонную связь
22 января 2026 06:43

В Финляндии ликвидируют стационарную телефонную связь

Великобританию накрыла волна банкротства
22 января 2026 06:33

Великобританию накрыла волна банкротства