На Мальте продолжают ликвидировать последствия циклона «Гарри», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия обрушилась, оставив после себя разрушения и хаос.

Яхты выброшены на берег, улицы завалены обломками. Фермеры, рыбаки и владельцы бизнеса оценивают ущерб. В течение более суток сильные ветры и проливные дожди накрывали остров. Вырваны деревья, нарушено транспортное сообщение, отменены публичные мероприятия. По данным властей, порывы ветра превышали 100 километров в час.

В результате пострадали сельскохозяйственные угодья, рыболовные суда разбиты, повреждены прибрежные рестораны. Для жителей Мальты это испытание стало самым серьезным за последние годы. Службы экстренной помощи работают круглосуточно, чтобы расчистить дороги и восстановить инфраструктуру. Власти призвали население к осторожности и пообещали поддержку пострадавшим.