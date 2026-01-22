Япония возобновила работу ядерного реактора №6 впервые после Фукусимы

В Японии впервые после аварии на «Фукусиме-1» в 2011 году компания Tokyo Electric Power вновь запустила реактор на крупнейшей в мире атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Введен в работу энергоблок № 6 мощностью 1,36 гигаватта.

Эта станция расположена в префектуре Ниигата и способна производить более 8 гигаватт электроэнергии при полной загрузке. Запуск был отложен на сутки – накануне сработала сигнализация, и специалисты проверяли оборудование. Утром компания сообщила, что неполадки устранены, системы функционируют нормально. Возобновление работы стало важным шагом для японской энергетики.

Сейчас в стране действует 15 реакторов из 33, которые остаются технически пригодными после остановки всей атомной отрасли в 2011 году. Тогда у Японии было 54 реактора, но после катастрофы на «Фукусиме» большинство из них вывели из эксплуатации. Запуск нового блока стал символом возвращения атомной энергетики в энергобаланс страны. Для Японии, где импорт энергоресурсов остается высоким, это решение имеет стратегическое значение.