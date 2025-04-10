Дмитрий «Гоблин» Пучков: Беларусь – это единственный союзник РФ. Получилось так только благодаря тому, что у руля стоит Лукашенко

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:

А что тут можно думать? Я думаю то же самое, что и всегда. Беларусь – это единственный союзник Российской Федерации. Получилось так, с моей точки зрения, исключительно благодаря тому, что у руля стоит Александр Григорьевич. Вот как-то так. Надо ли дальше дружить? Безусловно, надо. Вы без нас не можете, а мы без вас не можем. Ни с какой стороны. И чем крепче взаимодействие и сотрудничество, тем лучше и для вас, и для нас. Единственное… У меня масса знакомых, друзей и даже родственников в Беларуси живет. Многие опасаются: Россия огромная, она возьмет тут как напрыгнет, все скупит, а мы без бизнеса останемся. Вот не хотелось бы никаких напрыгов. Хотелось бы взаимного уважения, понимания, вежливости в отношениях. Не так что мы тут большие, нам все можно, а вы, маленькие, будете делать то, что мы скажем. Вот категорически не хочется. Ну, я пока такого вроде как и не наблюдаю. Только опасения. Поэтому дружим. И слава Богу. Давайте дружить и дальше.