Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • В мире
  • Дмитрий «Гоблин» Пучков: Беларусь – это единственный союзник РФ. Получилось так только благодаря тому, что у руля стоит Лукашенко

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Беларусь – это единственный союзник РФ. Получилось так только благодаря тому, что у руля стоит Лукашенко

10 апреля 2025 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим переговоры России и США, торговые войны Трампа и поговорим о других интересных международных новостях. В эфире блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Григорий Азаренок, СТВ: 
Недавно был официальный визит Александра Григорьевича Лукашенко в Москву. Затем был визит премьер-министра. Сотрудничество по всем направлениям. После выборов первый визит: (обсуждались) экономика, развитие, технологии, космос и так далее. Что думаете? 

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Беларусь – это единственный союзник РФ. Получилось так только благодаря тому, что у руля стоит Лукашенко-1

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:
А что тут можно думать? Я думаю то же самое, что и всегда. Беларусь – это единственный союзник Российской Федерации. Получилось так, с моей точки зрения, исключительно благодаря тому, что у руля стоит Александр Григорьевич. Вот как-то так. Надо ли дальше дружить? Безусловно, надо. Вы без нас не можете, а мы без вас не можем. Ни с какой стороны. И чем крепче взаимодействие и сотрудничество, тем лучше и для вас, и для нас. Единственное… У меня масса знакомых, друзей и даже родственников в Беларуси живет. Многие опасаются: Россия огромная, она возьмет тут как напрыгнет, все скупит, а мы без бизнеса останемся. Вот не хотелось бы никаких напрыгов. Хотелось бы взаимного уважения, понимания, вежливости в отношениях. Не так что мы тут большие, нам все можно, а вы, маленькие, будете делать то, что мы скажем. Вот категорически не хочется. Ну, я пока такого вроде как и не наблюдаю. Только опасения. Поэтому дружим. И слава Богу. Давайте дружить и дальше.

# Международная политика # Дмитрий Пучков # Григорий Азаренок

Другие новости рубрики

Все новости
Пучков об ответе Китая на пошлины Трампа: у них с мозгами все в порядке
10 апреля 2025 18:30

Пучков об ответе Китая на пошлины Трампа: у них с мозгами все в порядке

Пучков о рекорде Овечкина: те, кто выступает против, значит, вы вместе с украинскими нацистами
10 апреля 2025 18:26

Пучков о рекорде Овечкина: те, кто выступает против, значит, вы вместе с украинскими нацистами

ЕС приостановил введение ответных пошлин против США на 90 дней
10 апреля 2025 17:05

ЕС приостановил введение ответных пошлин против США на 90 дней