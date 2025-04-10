Пучков об ответе Китая на пошлины Трампа: у них с мозгами все в порядке

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим переговоры России и США, торговые войны Трампа и поговорим о других интересных международных новостях. В эфире блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Григорий Азаренок, СТВ:

Видите, несмотря на всякие бравады Трампа, эти «пераможные» твиты бесконечные. Спокойно, но взвешенно, довольно жестко китайские товарищи отвечают: тариф на тариф, заявление на заявление. Без какого-либо подобострастия, без потери лица, но и без истерик.