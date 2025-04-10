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Пучков об ответе Китая на пошлины Трампа: у них с мозгами все в порядке

10 апреля 2025 18:30
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим переговоры России и США, торговые войны Трампа и поговорим о других интересных международных новостях. В эфире блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Григорий Азаренок, СТВ:
Видите, несмотря на всякие бравады Трампа, эти «пераможные» твиты бесконечные. Спокойно, но взвешенно, довольно жестко китайские товарищи отвечают: тариф на тариф, заявление на заявление. Без какого-либо подобострастия, без потери лица, но и без истерик.

Пучков об ответе Китая на пошлины Трампа: у них с мозгами все в порядке-1

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:
Я считаю правильно. Конечно, не руководитель КНР. Но глядя на то, что там происходит, у них с мозгами все в порядке. А поскольку это глубоко восточные люди, у них и с терпением все в порядке. И смотрят они вперед не на три дня, как это у нас совсем недавно было, в 90-е, а на сотни лет. Осознают свою силу, понимают свои слабости. И, исходя из этого, действуют. По мне, так правильно делают.

# Международная политика # Китай # Дмитрий Пучков # Григорий Азарёнок

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