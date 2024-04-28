Спилберг работает над стратегией предвыборной кампании Байдена

Американский режиссер Стивен Спилберг принимает активное участие в предвыборной кампании президента США Джо Байдена, оказывая помощь в выработке стратегической линии для национального съезда Демократической партии в августе. Об этом пишет РИА Новости.

Однако, несмотря на активную деятельность, Спилберг не собирается делать специальный фильм к съезду, как он это сделал в 2008 году для избирательной кампании Барака Обамы. Спилберг известен как лауреат четырех премий «Оскар» и автор таких фильмов, как «Челюсти», «Список Шиндлера» и «Парк Юрского периода».