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Спилберг работает над стратегией предвыборной кампании Байдена

28 апреля 2024 12:44
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Американский режиссер Стивен Спилберг принимает активное участие в предвыборной кампании президента США Джо Байдена, оказывая помощь в выработке стратегической линии для национального съезда Демократической партии в августе. Об этом пишет РИА Новости.

Однако, несмотря на активную деятельность, Спилберг не собирается делать специальный фильм к съезду, как он это сделал в 2008 году для избирательной кампании Барака Обамы. Спилберг известен как лауреат четырех премий «Оскар» и автор таких фильмов, как «Челюсти», «Список Шиндлера» и «Парк Юрского периода».

# Международная политика

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