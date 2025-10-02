Прямой эфир

Уровень безработицы в ФРГ превысил прогноз в два раза

02 октября 2025 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рост числа безработных в Германии за сентябрь вдвое превысил прогноз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень безработицы в ФРГ превысил прогноз в два раза-2

Об этом сообщило Федеральное агентство по трудоустройству. По данным ведомства, количество жителей страны, которые лишились средств к существованию, увеличилось на 14 тысяч и достигло почти трех миллионов человек. Хотя по прогнозам аналитиков этот показатель не должен был превысить 7 000. На ухудшение ситуации повлияли экономические проблемы страны. Рост расходов и падение спроса на продукцию привели к стагнации промышленности и массовым сокращениям. 

# Германия # Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
ООН сократит бюджет на 2026 год на 500 млн долларов
02 октября 2025 05:54

ООН сократит бюджет на 2026 год на 500 млн долларов

ЧП в Индии – 9 человек погибли при аварии на электростанции
02 октября 2025 05:53

ЧП в Индии – 9 человек погибли при аварии на электростанции

Польша заявила о готовности сбивать нарушившие воздушную границу военные самолёты
01 октября 2025 19:44

Польша заявила о готовности сбивать нарушившие воздушную границу военные самолёты