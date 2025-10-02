Уровень безработицы в ФРГ превысил прогноз в два раза

Об этом сообщило Федеральное агентство по трудоустройству. По данным ведомства, количество жителей страны, которые лишились средств к существованию, увеличилось на 14 тысяч и достигло почти трех миллионов человек. Хотя по прогнозам аналитиков этот показатель не должен был превысить 7 000. На ухудшение ситуации повлияли экономические проблемы страны. Рост расходов и падение спроса на продукцию привели к стагнации промышленности и массовым сокращениям.