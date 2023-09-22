Новости Аргентины. Секретную тюрьму в Аргентине внесли в список ЮНЕСКО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она работала с 1976 по 1983 год. Во время военной диктатуры место использовалось для допросов, однако с 2004-го служит музеем.

Глава Аргентины отметил, что такое признание не позволит никому в стране забыть тот ужас, который когда-то царил на этой территории, и еще больше напомнит о цене мира и демократии.