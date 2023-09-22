Создать аватар и поиграть со световыми щупальцами. Выставка искусства и технологий открылась в Рио

Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро открылась выставка искусства и технологий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрителям представили более 70 интерактивных работ.

Например, здесь посетители могут создать свой цифровой аватар, который затем добавят к виртуальной группе людей. Или поиграть со щупальцами, которые реагируют на движения человека.

Робин Баумгартен, участник выставки из Германии:

Это «Квантовые джунгли» – моя интерактивная художественная инсталляция. Она состоит из 700 металлических пружин, чувствительных к прикосновениям. В этой инсталляции я визуализирую квантовые частицы и их движение.