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Создать аватар и поиграть со световыми щупальцами. Выставка искусства и технологий открылась в Рио

22 сентября 2023 14:18
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Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро открылась выставка искусства и технологий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрителям представили более 70 интерактивных работ.

Создать аватар и поиграть со световыми щупальцами. Выставка искусства и технологий открылась в Рио-1

Например, здесь посетители могут создать свой цифровой аватар, который затем добавят к виртуальной группе людей. Или поиграть со щупальцами, которые реагируют на движения человека.

Создать аватар и поиграть со световыми щупальцами. Выставка искусства и технологий открылась в Рио-4

Робин Баумгартен, участник выставки из Германии:
Это «Квантовые джунгли» – моя интерактивная художественная инсталляция. Она состоит из 700 металлических пружин, чувствительных к прикосновениям. В этой инсталляции я визуализирую квантовые частицы и их движение.

Создать аватар и поиграть со световыми щупальцами. Выставка искусства и технологий открылась в Рио-7

Увидеть будущее можно в Музее завтрашнего дня, там проходит выставка, а продлится она до 29 сентября. За это время организаторы хотят познакомить посетителей как минимум с дополненной реальностью и искусственным интеллектом.

# Выставка # Марина Кишкурно # Новости Бразилии # Фотофакт

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