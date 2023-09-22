Скелет динозавра выставят на аукцион в Париже. Вот сколько стоят останки камптозавра

Новости Франции. Хорошо сохранившийся скелет динозавра выставят на аукцион в Париже, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но перед этим его покажут публике. Жители и гости французской столицы смогут познакомиться с камптозавром, который жил в конце Юрского периода, примерно 150 миллионов лет назад.

Кости травоядного нашли в 1990 году. Много времени потратили на сборку скелета. Зато теперь он носит имя одного из палеонтологов Барри Джеймса.

Александр Жикелло, аукционист:

Крупные ископаемые окаменелости находят повсюду. Их приходится восстанавливать, собирать воедино. Это долгая и кропотливая работа, которая требует много энергии и времени. Поэтому подобные большие экземпляры редко встречаются на рынке.