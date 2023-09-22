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Washington Post: помощь Украине со стороны США висит на волоске

22 сентября 2023 14:16
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Большинство представителей республиканцев в конгрессе США будут выступать против оказания помощи Украине. Так считает обозреватель Washington Post Джош Рогин, передает РИА Новости. Он добавил, что помощь висит на волоске.

США переключает внимание на президентскую кампанию 2024 года. По словам демократа Пэта Райана, существенная часть республиканцев больше не поддерживают выделение средств на помощь Украине.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ожидал получить обещанную ему помощь в размере 24 млрд долларов, в итоге досталось в 70 раз меньше.

# Международная политика # Международная политика

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