Новости по тегу #Новости Аргентины

Проект расширения русла реки Саладо, который должен был защитить регион, остановлен властями.
Демонстранты пришли к резиденции в элитном районе города, которую, по данным местных СМИ, Тиль приобрел за 13,5 миллиона долларов.
Их возмущение вызвало решение правительства урезать наполовину финансирование науки и развития технологий.
Десятки тысяч человек по всей стране вышли на улицы, протестуя против спорного законопроекта. Документ облегчает покупку земель иностранцам.
В Буэнос-Айресе десятки тысяч человек прошли маршем по улицам к Министерству экономики, протестуя против жестких реформ и урезания бюджета.
Эвакуировать пришлось почти 50 человек.
Столкновения продолжались до поздней ночи. Сообщается как минимум о 15 задержанных.
Причиной стало решение правительства сократить финансирование системы здравоохранения.
Там на улицы городов вышли миллионы жителей, возмущенных решением президента сократить финансирование университетов. На такой шаг Хавьер Милей пошел для экономии госсредств.
Продажи местных производителей упали примерно на треть. Импорт автозапчастей в прошлом году вырос более чем на 11%, тогда как экспорт – всего на 1%. Поставки из Китая увеличились почти на 81%.
В аргентинском городе Сан-Кристобаль 15-летний ученик открыл стрельбу в школе. Жертвой нападения стал 13-летний подросток, еще двое школьников получили ранения.
Демонстранты, держа в руках кастрюли и барабаны заполонили главные улицы аргентинской столицы, требуя от властей отменить скандальный законопроект.
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