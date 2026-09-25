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Новости по тегу #Новости Аргентины

Провинция Буэнос-Айрес оказалась под угрозой масштабных наводнений
25 сентября 2026 08:59

Провинция Буэнос-Айрес оказалась под угрозой масштабных наводнений

В Буэнос-Айресе выступили против растущего присутствия Тиля в нефтегазовом секторе Аргентины
01 сентября 2026 09:33

В Буэнос-Айресе выступили против растущего присутствия Тиля в нефтегазовом секторе Аргентины

Ученые Аргентины устроили протест против сокращения финансирования науки
13 августа 2026 07:53

Ученые Аргентины устроили протест против сокращения финансирования науки

Земельная реформа стала причиной беспорядков в Аргентине
07 августа 2026 08:05

Земельная реформа стала причиной беспорядков в Аргентине

В Аргентине учителя и госслужащие вышли на общенациональную забастовку
04 августа 2026 08:48

В Аргентине учителя и госслужащие вышли на общенациональную забастовку

В высокогорьях аргентинской Мендозы начался сильный снегопад
22 июля 2026 06:23

В высокогорьях аргентинской Мендозы начался сильный снегопад

В Аргентине вспыхнули массовые беспорядки после проигрыша национальной сборной на ЧМ по футболу
20 июля 2026 09:08

В Аргентине вспыхнули массовые беспорядки после проигрыша национальной сборной на ЧМ по футболу

В Аргентине прошли массовые протесты за доступную медицину
21 мая 2026 08:11

В Аргентине прошли массовые протесты за доступную медицину

В Аргентине прошли массовые акции протеста
13 мая 2026 08:44

В Аргентине прошли массовые акции протеста

Линии стоят, заказы сокращаются – в Аргентине усиливается давление на промышленность
06 мая 2026 08:38

Линии стоят, заказы сокращаются – в Аргентине усиливается давление на промышленность

В Аргентине подросток устроил стрельбу в школе – есть пострадавшие
30 марта 2026 19:55

В Аргентине подросток устроил стрельбу в школе – есть пострадавшие

В Буэнос-Айресе женщины вышли на масштабную акцию протеста против трудовой реформы
10 марта 2026 08:45

В Буэнос-Айресе женщины вышли на масштабную акцию протеста против трудовой реформы