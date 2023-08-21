«Сейчас коррупции у нас нет». На Западе этим словам Зеленского не верят

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Предстоящие президентские выборы не единственная проблема для киевского режима. В скором времени Украина может лишиться как финансовой, так и политической поддержки Запада. И причина этому – коррупция. Скандалы с отмыванием денег в Украине известны во всем мире, не зря именно Украина считается одной из самых коррумпированных стран. Сейчас этот вопрос беспокоит и Запад.

Уильям Тейлор, экс-посол США в Украине: Западные партнеры Киева должны быть уверены в правильности использования поддержки. Украинцы отлично знают, что сохранение помощи от США, а также Европы зависит от уверенности в них. Зеленский должен показать, что коррупция недопустима.

После того как получение взяток и воровство на самом высоком уровне стало официально признанным фактом со стороны Запада, в Киеве полетели головы. Началась череда отставок и уголовных обвинений. Но у Владимира Зеленского ситуация под контролем, по крайней мере в этом он пытается убедить своих западных союзников.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Сейчас коррупции у нас нет, поскольку все мы объединены вокруг своей страны. Многие коррупционеры уехали из страны вместе со своими деньгами, и мы приложим все усилия, чтобы они там и оставались. Я уверен, что мы это поборем. Параллельно с этим есть реформы и антикоррупционная система. У нас она одна из самых мощных в Европе.

Верят ли в это на Западе? Вопрос риторический. Все-таки финансовая помощь уменьшается и все реже доходит до Киева. Кроме того, во многих странах Европы и в США в скором времени пройдут президентские выборы. И правящим коалициям предстоит объяснить своим избирателям, куда ушли бюджетные деньги.

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